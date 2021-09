Dopo la segregazione delle donne, alle quali i talebani vogliono impedire di studiare e lavorare, i tagliagole reintroducono la gogna in Afghanistan. Come dettagliato dall’inviato di Repubblica in un inquietante articolo, gli estremisti islamici non hanno perso tempo instaurando proprio come vent’anni fa la legge del taglione secondo la sharia.

Ladri esposti alla gogna in pubblico

Si comincia dai ladri, esposti al pubblico ludibrio. Spiega Paolo Brera:

«Dopo averli ammanettati dietro la schiena gli tagliano qualche ciocca di capelli, gli dipingono la faccia di nero con il lucido da scarpe o con il catrame, infine gli appendono al collo un esempio di quello che hanno tentato inutilmente di arraffare: una scarpa, una latta d’olio, un coltello. Poi via sul cassone dei loro pick-up, con cui gironzolano armati fino ai denti mostrando il poveraccio in tutta la sua dignità perduta».

«Agiamo in accordo con l’islam»

I talebani sperano così di ripristinare la sicurezza nelle principali città dell’Afghanistan e a chi grida al mancato rispetto dei diritti umani, Qahri Abdul Basit Farooqi, comandante di guarnigione, risponde così:

«Per contenere i furti agiamo in accordo con l’Islam. Per il furto esistono diversi gradi di gravità. Se si ruba un telefonino, un paio di scarpe o una manciata di denaro dipingiamo la faccia di nero e tagliamo ciocche di capelli. Così otteniamo due risultati: eviterà di rubare una seconda volta, e vedendo l’onta della punizione la gente si sentirà rassicurata e imparerà a sua volta la lezione».

«Taglieremo le mani ai ladri negli stadi»

Per i furti più gravi, invece, c’è il taglio della mano e la mutilazione non viene fatta sul luogo del crimine, o alla centrale di polizia, ma allo stadio davanti alla popolazione:

«Per esempio, se uno ruba una macchina o un ammontare di denaro importante, lo arrestiamo e gli verrà tagliata la mano. Ma mentre per i furti lievi la punizione viene comminata direttamente sul posto dagli agenti o dai soldati che hanno acciuffato il ladro, per quelli più gravi la decisione spetta alle corti islamiche. Ne abbiamo tre, e solo alla fine del processo può essere deciso il taglio della mano: verrà eseguito in pubblico, allo stadio, davanti a tutti, pubblicizzandolo prima in modo che tutti possano vedere cosa succede ai ladri».

Bentornati nell’Emirato islamico dell’Afghanistan.