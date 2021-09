In questi giorni avrete sentito tutti parlare delle coraggiose proteste delle donne che a Kabul e Herat sono scese in piazza per rivendicare il proprio diritto allo studio, al lavoro, alla libertà. Diritti che i talebani sembrano ignorare: nella capitale afghana le donne sono state interdette dagli uffici pubblici, in tutto il Paese le bambine e le ragazze non potranno più andare a scuola (per ora rimane il permesso di frequentare l’università, ma in classi rigorosamente separate per sesso), vietato praticare sport, girare a capo scoperto o camminare sole per strada.

Abolito anche il ministero delle Donne trasformato in quello “della Virtù e prevenzione dei vizi”, le giornaliste che operano nel Paese sono state iscritte sulle “liste nere” e rischiano la vita. Sembra di essere tornati indietro nel tempo – dicono in tanti – a quando i combattenti islamici presero il potere nel 1996 mantenendolo fino al 2001. Un’epoca fatta di esecuzioni pubbliche, pestaggi, censure, violenze.

Dov...