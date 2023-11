Zhang Jun Wei è entrato per la prima volta in una chiesa nel 2015, a 25 anni. E lo ha fatto per stringere uno strano patto con Dio: «Gesù, se tu mi fai passare il colloquio di lavoro, io prometto di farmi cristiano», ha pregato rivolto al crocifisso. Come la stragrande maggioranza dei taiwanesi, di quello strano uomo appeso a una croce conosceva poco o niente. Al massimo una barzelletta, che circola a Taiwan: «C’è un bambino disobbediente che nessuno riesce a mettere in riga. I genitori, disperati, lo mandano alla scuola cattolica e quando torna è un bambino modello. Gli chiedono perché sia cambiato e lui risponde: “Perché se non diventi buono ti fanno fare la fine di Gesù”».

In questo piccolo angolo dell’Estremo Oriente i cattolici sono una piccola minoranza, appena 150 mila, meno dell’1 per cento della popolazione, e Gesù è ancora uno sconosciuto. Nei coloratissimi templi presenti a ogni angolo di strada si pregano centinaia di altre di...