’Sto Minecraft è una roba indegna pure per me, figurarsi per chi ci capisce qualcosa

Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante

Un film Minecraft ★

Di Jared HessDove vederlo: al cinema

Non ho capito molto di questo film, per usare un eufemismo, ma i miei giovani colleghi critici mi dicono che che non c’entra un tubo col gioco. E questo perché la pecora rosa è rarissima e si vede soltanto nel finale io ci ho messo tipo un botto di tempo a trovare la pecora rosa e questi la mettono qui che poi non esiste che poi la mettono anche nel trailer ma che roba è una roba indegna e poi gli spider jockey sono pure loro rarissimi e non lanciano le frecce infuocate poi non esiste ’sto cubo azzurro ma sono pazzi non è mica una caccia al tesoro e non esiste nessuno capo maiale perché sì che ci sono i piglin ma non c’è il capo maiale almeno io non l’ho mai visto e ci gioco ...