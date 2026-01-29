In Spagna il “furbissimo” Sánchez è sempre più in difficoltà

Su Affari italiani Marco Santoni scrive:

Non c’è pace per i treni in Spagna, neanche il tempo di accertare i danni e soccorrere i feriti della tragedia avvenuta in Andalusia con 42 morti, che si verifica un nuovo gravissimo incidente, questa volta a Barcellona. Il macchinista del treno regionale catalano Rodalies che ieri sera si è schiantato contro un muro di contenimento franato sul binario tra Gelida e Sant Sadurní d’Anoia (Barcellona) è morto. Altre quaranta persone sono rimaste ferite. Lo hanno riferito all'agenzia EFE fonti a conoscenza dell’evento. «Molto attento alle informazioni sull’incidente ferroviario di Rodalies a Gelida. In attesa dell’evoluzione della situazione e del lavoro dei servizi di emergenza. Tutto il mio affetto e la mia solidarietà alle vittime e alle loro famiglie». Lo scrive il primo ministro spagnolo, Pedro Sánchez, sul suo profilo X.

Come si dice: un caso è un caso, due casi sono due casi, tre casi sono una statistica. La serie di incidenti sulle reti f...