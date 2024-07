«Il mio sogno», è la didascalia di Diletta Leotta alle cliccatissime foto del suo matrimonio. Sappiamo cosa intende, è il ritornello dal sapore di Big Babol sull’amore come favola romantica. E, come i palloncini fatti con il chewing gum, è un sogno che scoppia. Quando va bene, l’amore rivendica l’uso di verbi che fanno crollare i castelli per aria. Per incaponirsi nel sogno bisogna essere soli coi propri pensieri, non in due. Ma c’è chi è riuscito a fare un’esperienza di coppia in solitaria, e pure in questo caso il sogno s’è infranto. Qualcuno parlerebbe di delirio, a dire il vero.

Ci sono aggiornamenti sul matrimonio della signora brasiliana di nome Meirivone che nel 2022 ha sposato un bambolotto di pezza di nome Marcelo, da cui ha avuto tre figli di pezza. Recentemente ospite all’emittente spagnola Telecinco, Meirivone ha raccontato che il marito-bambolotto le è stato infedele proprio mentre lei era in ospedale a curare uno dei figli di pezza. «Un'amica mi ha chiamato e...