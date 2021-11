Si dice che la filosofia sia inutile eppure si ha sempre una filosofia, cioè un modo di rendersi conto della realtà. E quando si dice di non averne nessuna, anche in quel caso si sta aderendo a una filosofia. Il fatto è che il lavoro sul pensiero, il nostro modo di comprendere il reale, è sempre necessario e, purtroppo, insidioso. Purtroppo, infatti, per fretta e negligenza, pensiamo spesso senza ordine e precisione e tendiamo quindi a sposare le tesi di pensatori che confermano vagamente ciò che già pensiamo, in particolare sulla politica e sulla vita sociale. Cyril Martindale diceva che pensare in modo ordinato e preciso è più difficile che dipingere un quadro o scolpire una statua, e forse aveva ragione. Per questo, ci sono tanti filosofi politici o storici della filosofia che vanno di moda, in fondo sempre servi di ideologie piccole e grandi: aggiustano i percorsi del pensiero in modo tale da confermare la tesi che si vuol già sostenere nel luogo in cui si parla, che sia ...