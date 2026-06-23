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La speranza è l’ultima a morire… ma prima deve nascere!

Di Sergio Belardinelli
23 Giugno 2026
Sergio Belardinelli (Università di Bologna) tira le fila del dibattito sulla demografia apparso su "Lisander", il substack nato dalla collaborazione tra Tempi e Ibl

Quindici anni or sono, nel 2011, il Comitato per il Progetto Culturale della Conferenza Episcopale Italiana pubblicò presso l’Editore Laterza un volume a più voci che è ancora attualissimo: Il cambiamento demografico. Rapporto-proposta sul futuro dell’Italia. Nella presentazione il Cardinale Camillo Ruini saggiamente individuava due elementi in grado di influenzare l’andamento delle nascite: «il primo è costituito dagli interventi pubblici, cioè da una serie organica di provvedimenti di lungo periodo rivolti non a premere sulle coppie perché mettano al mondo dei figli che non desiderano, bensì semplicemente a eliminare le difficoltà sociali ed economiche che ostacolano la realizzazione dell’obiettivo di avere i figli che esse vorrebbero»; il secondo è «quello delle mentalità» quindi «dei vissuti personali e familiari e della cultura sociale, che influiscono potentemente sui comportamenti demografici».

Per continuare a leggere prosegui qui o iscriviti a Lisander, il substack di Tempi e dell’istituto Bruno Leoni. 

crisi demografica Lisander

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