Showdown Vannacci

C'è un gran parlare tra giornalisti e politici del "nuovo partito" del generale Vannacci. Nuovo partito, per ora, solo sulla carta, o meglio, nella carte dell'Ufficio brevetti europei dove il generale, come rivelato dall'Adnkronos, ha fatto depositare il marchio di "Futuro nazionale": una fiamma tricolore stilizzata e il nome scritto in stile littorio. «È solo un simbolo, come quello del “Mondo al contrario” e di “Generazione Decima”», ha spiegato Vannacci, sornione. Intanto, però, s'è portato avanti e ha già fatto registrare il dominio Internet "futuronazionale.it". Sono tutti segnali, come si capisce. Come la recente battuta a chi gli chiedeva se la sua uscita dalla Lega fosse in programma. «Mai dire mai», ha risposto.

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