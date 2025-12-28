Il sesso è una conseguenza. La vera educazione affettiva riguarda il senso della vita

Si parla molto di educazione all’affettività nella scuola, con una focalizzazione praticamente esclusiva sulla sessualità, nelle sue varie inclinazioni espresse dalle lettere che formano la sigla Lgbtqia+. Sono quindi almeno sette orientamenti, con un “+” che li espande ulteriormente. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara afferma la necessità del consenso dei genitori. Non ha torto, perché la confusione è già grande, anche senza aumentare pensieri e conflitti tra scuola e famiglia. Tuttavia ho perplessità che il rimedio sia efficace. Certamente la scuola non comunica un’idea chiara di affettività, ma anche la famiglia ondeggia al punto di annegare. Vi sono certamente eccezioni, ma sono appunto tali perché sono rare. I giovani adulti, padri e madri di oggi, non hanno in genere avuto un’educazione affettiva perché non l’hanno avuta nemmeno i loro genitori, la mia generazione (ho settantasette anni!). A me è andata bene perché ho incontrato don Luigi Giussani. Negli anni preceden...