La preghiera del mattino

La sensibilità che manca a Trump nel trattare le crisi internazionali (vedi Ucraina)

Di Lodovico Festa
27 Ottobre 2025
I balletti fra il presidente americano e Putin, la tendenza a ridurre sempre la diplomazia a questione di affari, l’importanza di ascoltare una guida come Mark Rutte. Rassegna ragionata dal web
Il segretario generale della Nato Mark Rutte ospite di Donald Trump alla Casa Bianca il 22 ottobre scorso (foto Ansa)
Su Euronews Jeremiah Fisayo-Bambi scrive: «Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato martedì che il suo piano per un rapido incontro con il leader russo Vladimir Putin è stato sospeso perché non voleva che fosse una “perdita di tempo”, l’ultimo colpo di scena nel tentativo di Trump di risolvere la guerra in Ucraina. La decisione di rimandare l’incontro a Budapest, in Ungheria, che Trump aveva annunciato la scorsa settimana, è stata presa a seguito di una telefonata avvenuta lunedì tra il segretario di Stato Marco Rubio e il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov».
Ormai si è abituati alla stravagante diplomazia di Donald Trump, però i balletti tra il presidente americano e quello russo non sono semplici da comprendere: gli incontri si fanno e si annunciano quando c’è una piattaforma chiara sulla quale discutere. Un serio lavoro preparatorio in questo senso non c’è stato, sia per l’incontro fatto in Alaska sia per quello disdetto a Budapest.
* * *
