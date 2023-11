Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì.

Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante

Bussano alla porta ★

Di M. Night Shyamalan

Dove vederlo: Sky

Quattro tizi un po’ strani bussano alla porta di una simpatica coppia gay con annessa figlia orientale e comunicano loro che il mondo sta per finire. Filmaccio by M. Night Shyamalan che ha una filmografia del tipo prendi uno e buttane tre. Questo è uno dei tre da buttare. La cosa che funziona di più è il grossissimo e mansueto Dave Bautista. Sceneggiatura risibile che mette insieme I quattro cavalieri dell’Apocalisse, Independence Day, Hitchcock, il tutto filmato dentro i quattro muri di casa. Shyamalan crea un po’ di attesa ma poi la butta in caciara e chiude con un finale debolissimo.

The Sixth Sense - Il sesto senso ★★★

Di M. Night Shyamala...