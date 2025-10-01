La scuola nell’era della denatalità

I numeri sono impressionanti, e fotografano un’emergenza di cui per troppo tempo prima non si è parlato affatto, e poi è stata affrontata in modo astratto, come se le sue conseguenze fossero lontane nel tempo e ancora evitabili. Nell’anno scolastico 2024-2025 le 362.115 classi di scuola statale in Italia hanno accolto 7.073.587 studenti (per quanto riguarda le scuole paritarie, il dato più recente a disposizione è quello del 2023-2024 in cui si contavano 771.909 studenti) e nel 2025-2026 si scenderà sotto la soglia dei 7 milioni. Rispetto a nove anni fa ci sono quasi mezzo milione di iscritti in meno dalla scuola dell’infanzia (non obbligatoria) al secondo ciclo scolastico. La crisi demografica non è più dunque soltanto materia da previsioni statistiche o da manuali di demografia, si tocca con mano nel mondo del lavoro e in quello della scuola.

L’Istat prevede un ulteriore calo di circa un milione di studenti da qui al 2034, che significa classi con sempre meno sezioni, insegnanti dis...