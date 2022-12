L'ansiogeno e un po' ipocondriaco ex ministro della Salute Roberto Speranza ha perso una buona occasione per tacere. Secondo il segretario di Articolo Uno, «la strategia della Meloni di far finta che il Covid non esiste più e che tutto sommato dei vaccini si può fare a meno mi pare fallita. Come sempre la realtà è più forte della comunicazione».

Che "la realtà sia più forte della comunicazione" è così vero che è proprio per questo motivo che Speranza ritirò il suo libro Perché guariremo. Dai giorni più duri a una nuova idea di salute (Feltrinelli), volume scritto in fretta e furia nei primi tempi della pandemia e poi subito ritirato dal mercato italiano (ma non da quello francese, così noi ce lo procurammo e ne parlammo qui).

La linea Covid zero

Il libro, un automarchettone indigesto e di tediosa lettura, era un misto di slogan motivazionali (guariremo, ce la faremo, #andràtuttobene) e la celebrazione delle prime mosse del suo dicastero. Quando era pronto per essere distribuit...