Betlemme, Gerico, Betania e Gerusalemme: è il viaggio a tappe dell’attore Giovanni Scifoni per guidare l’opinione pubblica nei progetti di Pro Terra Sancta, associazione non profit che opera in Medio Oriente, laddove sono presenti i frati francescani della Custodia di Terra Santa, con la missione di creare legami tra la Terra Santa e il resto del mondo. Scifoni, per questa visita guidata, ha realizzato quattro video, uno per ogni città, oggetto della campagna di raccolta fondi, di sensibilizzazione e di informazione di Pro Terra Santa.

I video hanno una landing page sul sito con la possibilità di donare ai vari progetti dell’associazione.

I quattro video realizzati da Scifoni con tono ironico invitano a “non donare” a Pro Terra Santa ma in realtà vogliono richiamare il messaggio contrario; invitare tutti a donare per sostenere i progetti che l’associazione realizza in collaborazione con le realtà associative locali, economiche, culturali e sociali e offre opportunità di formazione e crescita alle fasce più vulnerabili. Progetti che vanno dalla conservazione e lo sviluppo del territorio della Terra Santa, alle emergenze umanitarie, assistenza alle persone più fragili e attività socio-imprenditoriali. Per questo, sempre in tono ironico, la campagna prende il nome di “Perdonateci” con il doppio senso: perdonare per i racconti ironici di Scifoni ma anche per donare ai tanti progetti che l’associazione porta avanti sul territorio a favore di donne, bambini, giovani e anziani.

I fondi raccolti con la campagna “perdonateci” andranno in particolare a sostenere i progetti di educazione ed accoglienza dei bambini nelle scuole. Sostenere la Casa del Dio Bambino di Betlemme che accoglie bambini con disabilità o abbandonati dai genitori. Progetti rivolti agli anziani di Gerico. Progetti focalizzati a riscattare le donne di Betania offrendo loro una possibilità di lavoro e progetti per la conservazione e del patrimonio culturale di tutta la Terra Santa.

La prima tappa è Betlemme dove da oltre quindici anni l’associazione si prende cura dei bambini, per assicurargli un’educazione e la possibilità un futuro più roseo, come quello di Samir protagonista del video di Scifoni. A Betlemme sono presenti due scuole della Custodia di Terra Santa, una maschile e l’altra femminile aperte ad ogni tipo di religione dove i bambini cristiani e musulmani giocano insieme imparando così a costruire un futuro di dialogo e di pace. Un altro progetto che Pro Terra Sancta sostiene a Betlemme è la Casa Del Dio Bambino, un punto di accoglienza e di cura per bambini abbandonati o con disabilità. Per raccontare queste attività dell’associazione il video di Scifoni si appoggia sul dialogo tra il regista radical chic (Scifoni) e un bambino palestinese (Samir), infastidito dal fatto che non può andare a scuola perché sta girando il video.