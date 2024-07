Su Formiche Paolo Franchi dice: «C’è un segnale di esistenza del partito, che può smuovere in senso positivo l’elettorato. Poi, se questo segnale sia centrato o sbagliato sarà tutto da vedere, ma il paziente almeno respira e c’è il battito del cuore. Noi abbiamo una memoria cortissima e dimentichiamo che la Spd sta crollando, così come i socialisti francesi».

Franchi con intelligenza mentre segnala gli elementi di ripresa della sinistra italiana, ricorda come l’obiettivo di costruire uno schieramento in grado di governare è ancora lontano, anche perché la sinistra italiana riflette le difficoltà di quella occidentale a trovare una base chiara su cui ricostruire una prospettiva: c’è molta differenza, in questo senso tra un laburista come Keir Starmer, pronto a governare la Gran Bretagna su una piattaforma politico-economica realistica, e Pedro Sánchez, pronto per mantenere il potere a far qualsiasi scelta dal disgregare lo Stato spagnolo a flirtare con Hamas. Al momento Elly Schlein ...