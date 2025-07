Sanchez appalta la sicurezza spagnola alla Cina per risparmiare

I presidenti delle commissioni di controllo dell’intelligence della Camera e del Senato americani hanno scritto una lettera alla direttrice dell'Intelligence nazionale Tulsi Gabbard perché venga sospeso lo scambio di informazioni sensibili fra le agenzie della sicurezza di Stati Uniti e Spagna. Una rappresaglia per le schermaglie con l’amministrazione di Donald Trump che il governo Sanchez ha abilmente inscenato in questi mesi per ragioni di politica interna? Cioè l’apparente rifiuto della richiesta Nato di aumentare la spesa militare spagnola al 5 per cento del Pil, il riconoscimento dello stato di Palestina, la visita di Sanchez a Xi Jinping nei giorni del braccio di ferro commerciale fra gli Usa e la Cina, le sue dichiarazioni contro i tecnomiliardari al Forum di Davos? Niente di tutto ciò.

Sanchez si affida a Huawei

Ad allarmare Rick Crowford e Tom Cotton, i presidenti repubblicani delle due commissioni del Congresso sopra citate, è un fatto molto concreto: il ministero degli Inte...