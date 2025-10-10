Contenuto riservato agli abbonati

Caso San Siro, monumento all’insipienza di Sala

Di Lodovico Festa
10 Ottobre 2025
Il pasticcio della sinistra sullo stadio milanese, gli errori del centrodestra, la mancanza di un piano per la città. Rassegna ragionata dal web
Il campo dello stadio Meazza, San Siro, Milano (Ansa)

Su Fanpage Enrico Spaccini scrive: «Alle 3:46 di questa mattina, martedì 30 settembre, la presidente del Consiglio comunale di Milano Elena Buscemi ha annunciato che la delibera sulla compravendita della Grande Funzione Urbana di San Siro è stata approvata con 24 voti favorevoli e 20 contrari. Appena in tempo per la scadenza della proposta d’acquisto formulata da Inter e Milan la scorsa primavera. La discussione a Palazzo Marino è durata oltre 11 ore, ma probabilmente la vicenda che riguarda lo stadio “G. Meazza” e le sue aree non è finita qua. “C’è un’infinità di punti sui quali basare un ricorso e lo stiamo preparando”, ha dichiarato a Fanpage.it Luigi Corbani, presidente del Comitato Sì Meazza: “Dobbiamo aspettare la pubblicazione del documento sull’Albo Pretorio per questioni amministrative, ma stiamo già predisponendo tutti i documenti”».
La questione San Siro rappresenta una sorta di monumento all’insipienza amministrativa di Beppe Sala.
* * *
Su Strisciarossa Oreste Pivetta scri...

Beppe Sala Ignazio La Russa Milano premium san siro

