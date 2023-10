In Italia e in molti altri paesi europei non accennano a diminuire i prezzi dei carburanti. Secondo le ultime stime fornite dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica la media dei prezzi tra il 18 e il 25 settembre si è attestata intorno ai 2 euro (2.001,89 centesimi al litro) per la benzina, 1,938 euro per il gasolio per autotrazione e 0,715 euro per il Gpl. Una situazione che aggiunge pressione sulla spesa per famiglie e imprese già costrette a fare i conti con un clima caratterizzato da alta inflazione (+5,4% su basse annua nell’ultimo rapporto Istat relativo al mese di agosto) e da alti tassi di interesse. Quali sono le ragioni tecniche e geopolitiche alla base dei rincari? Tempi ne ha parlato con l’ingegner Gianni Murano, presidente di Unione energie per la mobilità (Unem), associazione di categoria che riunisce e rappresenta le principali aziende che operano in Italia nell’ambito della lavorazione, della logistica e della distribuzione dei prodotti petroli...