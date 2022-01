Desolatamente avevo citato nell’ultima mia lettera dal Lago Sevan due versi di Giuseppe Ungaretti: «Si sta come d’autunno/ sugli alberi le foglie». Avevo denunciato a voi, cari amici italiani, la nostra solitudine dinanzi ad un destino che la geopolitica ci induce a ritenere segnato. L’Armenia sarà preda del lupo grigio turco (più turco che azero). Abbandonati da tutti, con la sola protezione della Russia che però deve fare i conti con una Turchia alleata ormai della Cina, avevo finito con queste righe a futura memoria: «Ricordatevi che quei versi di Ungaretti riguardano adesso alcuni milioni di fratelli cristiani. Non siamo topi, abbiamo un’anima immortale, e la forza dei sacramenti. Resisteremo. E quand’anche ci conquistassero, riprovandoci con un genocidio, vorrà dire che la nostra croce fiorirà».

Non so come, questa croce inizia già a fiorire. Una solidarietà inaspettata ci è giunta dall’Italia. Ed è arrivata come un vento potente. Solidarietà viene da solidus, solido, ch...