«La separazione delle carriere è necessaria per portare a compimento un percorso iniziato con la riforma Vassalli del 1989 e per attuare pienamente il principio del giusto processo sancito dall’art. 111 della Costituzione». Daniela Bianchini, avvocato familiarista e componente laica del Csm, si dice «pienamente favorevole» alla riforma della giustizia voluta dal ministro Carlo Nordio. La separazione delle carriere dei magistrati sarebbe il passaggio conclusivo del percorso iniziato con le modifiche al processo penale del 1989. Che cosa intende?Prima del 1989 in Italia era previsto il rito inquisitorio, con un giudice che gestiva l’indagine e decideva sulla base degli accertamenti investigativi da lui disposti. La riforma Vassalli ha introdotto il rito accusatorio, dove la funzione investigativa e di promozione dell’azione penale spetta al pubblico ministero, mentre la funzione di giudicare e decidere spetta al giudice, che si pone quale arbitro imparziale tra le parti. Con la riforma V...