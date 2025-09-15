Contenuto riservato agli abbonati

La preghiera del mattino

Com’è dura rifarsi una vita dopo il terzo polo

Di Lodovico Festa
15 Settembre 2025
La deriva di Renzi tra affarismo e imbarazzanti sortite antimeloniane, le mosse di Calenda alla ricerca di un blocco sociale a cui parlare. Rassegna ragionata dal web
Matteo Renzi e Carlo Calenda
Gli ex leader del “terzo polo” Matteo Renzi e Carlo Calenda insieme a Milano in occasione della manifestazione “Due popoli. Due Stati. Un destino”, contro la guerra a Gaza e contro l’antisemitismo, 6 giugno 2025 (foto Ansa)

Sulla Zuppa di Porro Alessandro Bonelli scrive: «La politica italiana si è ritrovata, ancora una volta, a discutere non di temi  dirimenti per il paese ma di un presunto caso che caso non è: il fine settimana trascorso da Giorgia Meloni insieme alla figlia Ginevra, in occasione del compleanno di quest’ultima, è diventato bersaglio di torbide insinuazioni da parte di Italia viva. Secondo il partito di Matteo Renzi, la premier avrebbe sottratto tempo agli impegni istituzionali per concedersi una vacanza oltreoceano, con il sospetto (rivelatosi infondato) di un utilizzo improprio di mezzi di Stato. Palazzo Chigi ha chiarito rapidamente: il viaggio è stato privato, realizzato con voli di linea e senza alcun ricorso a risorse pubbliche. E la stessa presidente del Consiglio, con un post diretto e netto, ha denunciato la strumentalizzazione dell’episodio, annunciando querela contro chi diffonde notizie false».
Ma perché una persona non priva di doti politiche come Matteo Renzi si riduce al ru...

Contenuto a pagamento
Per continuare a leggere accedi o abbonati
Abbonamento full
€60 / anno
oppure
Abbonamento digitale
€40 / anno
Abbonati
antonio tajani carlo calenda Giorgia Meloni Matteo Renzi premium

Articoli correlati

Scopri di più →