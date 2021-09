“Cancel culture” o cancellazione della cultura

Incontro con Rémi Brague, Professore Emerito Università Paris 1 Panthéon-Sorbonne; già titolare della cattedra Romano Guardini presso l’Università Ludwig Maximilian di Monaco di Baviera; Presidente della Società Europea di Filosofia Morale (ESMP).

Conduce Elisa Grimi, docente incaricato in Storia della Filosofia presso UniPegaso Napoli; Associated Scholar Hildebrand Project(U.S.A); Direttore esecutivo della ESMP.

L’incontro si terrà in presenza a Milano, martedì 21 settembre alle 21:00 presso il Teatro Rosetum in via Pisanello 1, Milano.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione scrivendo a info@rosetum.it, inoltre all’entrata sarà necessario esibire il Green Pass.

Evento organizzato dall’associazione Esserci in collaborazione con il Centro Francescano Culturale Rosetum, la rivista Tempi e Politicall.