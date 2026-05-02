Parole perse / Relazione, l’“immediatezza mediata” tra l’io, Dio e gli altri

Faccio parte di una scuola sociologica denominata “Teoria relazionale della società”, fondata dal professor Pierpaolo Donati: più volte ci ha rimproverato perché «non vediamo la relazione». E ho capito che ha ragione. Eppure tutti noi, pur non vedendole, sappiamo che le relazioni rappresentano uno degli aspetti più esaltanti, invadenti e invasivi della nostra quotidianità: ciò che ci fa innamorare e ciò che ci uccide. Per tentare di descriverla, noi sociologi ricorriamo spesso alla formula analogica di “effetto emergente”: la relazione è ciò che emerge (un “terzo”) quando almeno due persone si incontrano. Ha una sua vita, una sua personalità: non appartiene a nessuno dei due (o duemila) partecipanti, ma non vivrebbe senza la loro azione. Non sopravvive da sola. La si può rispettare o violentare, si può averne devozione. È alla radice di esperienze eroiche o degradanti. Ma non è mai semplicemente “mia”. Dio non è un fatto interiore Ho partecipato qualche settimana fa alla presentazione ...