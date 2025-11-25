Veneto, Puglia, Campania. Tre lezioni per destra e sinistra

Tre a tre. Il risultato finale della partita delle regionali è un pareggio. Dopo le vittorie del centrodestra in Calabria e Marche e del centrosinistra in Toscana nei mesi scorsi, ieri sono arrivate quelle della sinistra in Puglia e Campania e della destra in Veneto. Risultati scontatissimi, che confermano le previsioni della vigilia. Come in ogni pareggio, c’è chi è più contento e chi meno. In questo caso, a sorridere di più è il centrodestra, se non altro perché viene smentita l’enfasi che Elly Schlein aveva dato, prima del voto, al risultato delle regionali, ipotizzando un cinque a uno che invece non si è verificato. Al di là di questo, il voto di ieri – oltre a confermare l’ennesimo calo dell’affluenza – era importante per misurare le forze interne alle due coalizioni.

