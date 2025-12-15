Il nostro sì al referendum sulla riforma Nordio. Per una giustizia giusta

La riforma Nordio non risolverà in un battibaleno tutti i problemi della giustizia italiana. Il motivo è semplice: il problema non è solo la legge, ma anche l’uomo che la interpreta. Da Mani pulite in poi, con il beneplacito della sinistra, della stampa e di una consistente fetta d’opinione pubblica, una parte della magistratura ha pensato di dover svolgere nella società una funzione suppletiva rispetto alla politica. Nei primi anni Novanta – quando Tonino Di Pietro era un dio e “In questo mondo di ladri” di Antonello Venditti l’inno nazionale – passò l’idea che, solo grazie agli incorruttibili magistrati e ai loro onesti scudieri, l’Italia sarebbe uscita dalle secche di una Prima Repubblica presentata come l’origine di tutti i mali. Tutti sono stati travolti L’idea – di cui, all’inizio, approfittò anche Silvio Berlusconi – finì col travolgere tutti coloro che avevano cercato di cavalcarla politicamente. Tutti, nessuno escluso. La sinistra, innanzitutto (da D’Alema fino a Renzi). La s...