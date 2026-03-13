“Referendum giustizia: le ragioni del sì” a Crema
Organizzato da Compagnia delle Opere, giovedì 19 marzo alle ore 21.00, presso la Sala Alessandrini a Crema (via Matilde di Canossa, 20) si terrà l'incontro: "Referendum giustizia: le ragioni del sì".
Organizzato da Compagnia delle Opere, giovedì 19 marzo alle ore 21.00, presso la Sala Alessandrini a Crema (via Matilde di Canossa, 20) si terrà l’incontro: “Referendum giustizia: le ragioni del sì”.
Intervengono:
Avv. Micol Parati, presidente Camera penale sezione di Cremona e Crema
Avv. Benedetto Tusa, Centro Studi Livatino
Modera l’incontro:
Emanuele Boffi, direttore di Tempi
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