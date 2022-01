«Se si farà il referendum per la liberalizzazione delle cosiddette droghe leggere mi auguro possa esserci nel paese un dibattito pacato. Ma nel momento stesso in cui lo dico mi viene da ridere, perché so che non sarà possibile». Angelo Vescovi sa bene che cosa vuol dire spendersi in prima linea per una consultazione popolare su un tema che divide l’opinione pubblica, soprattutto sa cosa vuol dire stare dalla parte meno coccolata dai media e dal mainstream.

Per un dibattito approfondito

Neurofarmacologo, biologo, uno dei massimi esperti di cellule staminali, oggi direttore scientifico dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, Vescovi è il presidente del neonato Comitato per No alla droga legale, costituito lo scorso 21 dicembre assieme a quello per il No all’omicidio del consenziente presieduto da Assuntina Morresi. I due comitati sono nati «per consolidare e promuovere solidarietà sociale, per una democrazia realmente inclusiva, per il rispetto della libertà e della dignità di...