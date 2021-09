«Dite a Saviano, a Manconi ai 500 mila firmatari del referendum per la cannabis legale di andare farsi un giro nei reparti di psichiatria». Non è una battutaccia quella di José Berdini, responsabile delle Comunità Terapeutiche Pars nate nel 1990 nelle Marche: «Non vogliono entrare nelle comunità di recupero, vadano direttamente in ospedale. L'ultimo ragazzo col demone della doppia diagnosi (dipendenza e psicosi, ndr) lo abbiamo dovuto ricoverare in Emilia-Romagna: al Sud, dove vive, non si trovano più posti. Si facciano un esame di coscienza e due calcoli sui costi sanitari anche i giornali che predicano la tutela dei vulnerabili e poi spalleggiano i soloni dei ragionamenti leggeri come l'erba che vogliono vendere. E inizino a scriverla giusta: se la mafia è colpevole di spaccio di sostanze stupefacenti e lo Stato decide di arrogarsi questo mestiere lo si deve chiamare con il proprio nome, Stato spacciatore».

Le balle di Saviano sulla cannabis

Il referendum legalizza, lo Stato la...