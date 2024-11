«Qui in Cisgiordania siamo tutti prigionieri»

Anche per la piccola comunità di Khirbet Zanuta la strage di Hamas del 7 ottobre 2023 ha costituito un punto di non ritorno. Le 27 famiglie palestinesi, circa 250 persone arroccate su una collina spazzata dal vento vicino a Hebron, in Cisgiordania, erano già abituate a scontrarsi con i coloni israeliani, che avevano costruito negli anni un insediamento dopo l’altro fino ad accerchiarli. Ma dopo il pogrom dei terroristi islamici gli scontri sono diventati atti di vandalismo, aggressioni fisiche e infine minacce di morte. Per due settimane i coloni, imbracciando le armi, hanno intimato alla comunità rurale di pastori di andarsene, distruggendo i pannelli solari delle loro case, ribaltando le cisterne d’acqua, spaccando le portiere delle auto, spintonando le donne e infine lanciando contro un gruppo di famiglie una granata stordente.

L'occupazione israeliana in Cisgiordania

La comunità ha più volte invocato l’aiuto della polizia israeliana, incaricata di amministrare la sicurezza ...