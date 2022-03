C’è qualcuno, nel mondo cattolico, che prende per buone le ricostruzioni di Aleksandr Dugin e del patriarca di Mosca Kirill, e crede davvero che quella che si sta combattendo in Ucraina sia la guerra dell’ultima cristianità (la Russia) contro il globalismo. Non è così: dietro la politica di potenza della Russia non c’è il cristianesimo, ma la tradizionale religione pagana imperiale romana verniciata di cristianesimo.

C’è qualcuno, nel mondo cattolico, che prende per buone le parole di Ursula Von Der Leyen, di Mario Draghi, di Emma Bonino, e crede davvero che i valorosi patrioti ucraini, nel mentre che difendono la loro terra dall’invasore, difendono i valori liberali e democratici dell’Europa. Non è così: l’Occidente non sta aiutando, con armi e sanzioni economiche antirusse, gli ucraini per difendere la libertà e la democrazia in Europa, ma per permettere al globalismo di continuare la sua corsa fatta di cancellazione delle identità, di mercificazione dei rapporti umani, di dis...