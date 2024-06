Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì.

Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante

Lo squalo ★★★★

Di Steven Spielberg

Anno di uscita: 1975

Dove vederlo: Netflix

Film apripista di centinaia di film con squali assassini (dovrebbero essere 476, film tv compresi). È il film che lancia Steven Spielberg come regista capace di spaccare al botteghino ed è anche il film che, per la prima volta, coniuga trama da B movie e produzione solida. Tutti i sequel sono uno più brutto dell’altro e infatti Spielberg si è ben guardato dal girare cose simili (Jurassic Park è altra cosa…). Un film che fa scuola per la gestione della suspense che guarda a Hitchcock e per la capacità del giovane regista di gestire il budget comunque non stellare. Lo squalo si vede poco e solo sul finale eppure la sua presenza, complice...