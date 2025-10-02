«Non sono mai entrato in una stanza così silenziosa prima d'ora». Il primo dei 71 minuti di discorso di Donald Trump davanti a più di 800 ufficiali dell’esercito americano, riuniti in una base della marina militare a Quantico, in Virginia, è stato forse il più significativo.

E il silenzio di tomba che ha regnato in sala sia durante l'intervento del presidente americano che durante i 45 minuti di discorso del ministro della Difesa, Pete Hegseth, forse non è casuale.

Meno panze, meno barbe, più muscoli

La ragione per cui Trump e Hegseth, con pochissimo preavviso, hanno riunito da ogni parte del mondo un numero record di generali, senza tra l'altro comunicare in anticipo la ragione dell'anomalo rendez-vous, non è soltanto quella di lanciare il messaggio «basta stronzate woke», declinato poi nella triade «meno panze, meno barbe, più muscoli».

Questa è stata la parte più pittoresca ma anche meno rilevante del discorso del ministro della Difesa...