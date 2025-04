Quando il gioco si fa duro, i loffi scrittori italiani scendono in campo

Su Open Ugo Milano scrive: «"La fine di Elon Musk sarà una fine violenta. Ciò che sta costruendo intorno a sé il suo potere, l’oligarchia, la tirannide della sua prassi, insieme al suo sodale Trump, non potranno che portare a una caduta violenta". Ad annunciare la profezia è Roberto Saviano, che immagina una fine brutale per il miliardario sudafricano e il presidente degli Usa. "Il loro epilogo politico sarà probabilmente nel sangue". Insiste l’autore di Gomorra: "Cadranno per mano di coloro che hanno esaltato, cadranno per via di quell’odio che loro stessi hanno diffuso e che oggi vediamo soltanto in epifania. L’agonia con cui uccideranno la democrazia sarà lunga e terribile e chissà se ci toccherà scappare o avere ancora gli strumenti della resistenza"».

In tempi “duri” quando certe mattane di Donald Trump eccitano gli animi, dovrebbero scendere in campo “i duri” cioè quelli che sanno “cosa è la realtà effettuale delle cose” e sanno assumersi le proprie responsabilità, invece pare c...