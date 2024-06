Il governo di Giorgia Meloni può uscire dall’isolamento europeo al quale la vorrebbero costringere Martin Scholz, Emmanuel Macron e Donald Tusk? Il Consiglio Europeo del 27-28 giugno sancirà la distribuzione delle cariche apicali delle istituzioni europee secondo i desiderata della “maggioranza di governo” della Ue rappresentata da popolari, socialisti e liberali? Per non contaminarsi coi voti di alcuni partiti del gruppo dei Conservatori e riformisti (Erc) la maggioranza si allargherà al soccorso dei Verdi?

La risposta alla prima domanda è sì. La risposta alla seconda e alla terza è che la formulazione delle stesse prende per buone premesse fallaci: non è mai esistita una “maggioranza di governo” della Ue costituita da Ppe, S&D e Renew Europe; e il voto dei Verdi non rappresenterebbe un soccorso di emergenza per tenere fuori le destre, ma un gesto politico in continuità con...