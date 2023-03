Nella narrazione occidentalista Xi Jinping arriva a Mosca preoccupato della piega che la guerra russo-ucraina sta prendendo, deciso a comprimere l’avventurismo di Vladimir Putin e a convincerlo della necessità di una ritirata strategica, al fine di non compromettere i rapporti economico-commerciali ma anche politici del Dragone con l’Unione Europea, di non protrarre il rallentamento degli scambi internazionali che riduce le possibilità di espansione dell’influenza cinese nel mondo e di non doversi trovare a gestire una crisi sistemica lungo il confine settentrionale della Cina, nel caso che davvero la Russia implodesse e diventasse uno stato fallito in conseguenza di un collasso del potere moscovita: i due paesi condividono ben 4.300 chilometri di confine nell’Asia settentrionale. Ma le cose non stanno affatto così.

Per Pechino la guerra ucraina è un affare

Per Pechino la guerra russa in Ucraina resta fondamentalmente una manna dal cielo. Distrae l’Occidente dal progetto di Joe B...