Oltre al buio, una delle paure classiche dei bambini sono le punture. L’immaginario comune oggi è capovolto e le iniezioni sono associate al sogno di un corpo “come io comando”, sinonimo di miracoli estetici raggiunti senza sforzo e con quel diminutivo “punturine” che rende tutto così facile, innocuo, veloce. Eppure i contorni dell’incubo permangono, proprio dietro l’immagine di un ago che inietta qualcosa sotto pelle. Il confine tra elisir e veleno è molto sottile, non solo dal punto di vista medico-farmacologico, ma nel delirio che s’illude di tenere in mano il proprio destino e si crede capace di plasmarlo con una puntura. «Volevo avvertire le persone sui rischi, ma io sono così malato che probabilmente continuerei finché non mi sarà completamente scomparsa la vista da un occhio», ha dichiarato la popstar Robbie Williams, denunciando un grave effetto collaterale delle costosissime iniezioni dimagranti a cui si è sottoposto e che stanno spopolando tra i vip. Si tratta di farmaci nati...