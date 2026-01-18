Il problema serio per cui Dio si è fatto uomo

Giovanni di Salisbury nel Dodicesimo secolo scriveva: «Diceva Bernardo di Chartres che noi siamo come nani sulle spalle di giganti, così che possiamo vedere più cose di loro e più lontane, non certo per l’acume della vista o l’altezza del nostro corpo, ma perché siamo sollevati e portati in alto dalla statura dei giganti». Cinquecento anni dopo Isaac Newton confermava: «Se ho visto più lontano, è perché sono salito sulle spalle dei giganti». Ci ho pensato rileggendo, in questo inizio 2026, L’impegno del cristiano nel mondo, di Hans Urs von Balthasar e Luigi Giussani, due giganti del Ventesimo secolo che rendono più che evidente il nostro nanismo, ma, nello stesso tempo, ci offrono la possibilità di emanciparcene. Che è poi la profezia, e la promessa, di Gesù: «In verità, in verità vi dico: anche chi crede in me, compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi» (Gv 14,12). A una condizione: la coscienza del nostro nanismo, l’imbattersi in un gigante e l’umiltà...