Dopo Russia, Turchia e Azerbaigian è il turno del Qatar di ricattare l'Unione Europea. Che, al solito, incassa accusando il colpo e svelando la sua strutturale debolezza. Doha non ci sta a passare per paese corruttore e contrattacca ricordando agli europei di avere qualcosa di cui Bruxelles non può fare a meno: il gas.

Il Qatar minaccia l'Ue: forniture di gas a rischio

Sull'onda dello scandalo "Qatargate", che ha già portato in carcere l'ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili e l'ex eurodeputato Antonio Panzeri, giovedì Bruxelles in una risoluzione ha chiesto «con urgenza che i titoli di accesso dei rappresentati degli interessi del Qatar siano sospesi fino a quando le indagini giudiziarie non forniranno informazioni e chiarimenti pertinenti».

La mossa del Parlamento europeo è più che legittima, ma il Qatar non l'ha presa bene. E in una nota diffusa domenica, mentre gli occhi del mondo intero erano fissi sullo stadio Lusail per la finale dei Mondiali tra Argentina ...