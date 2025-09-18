Post scriptum su un conservatorismo da ripensare

Ringrazio coloro che hanno voluto leggere e commentare il mio articolo, nonché la direzione della rivista “Lisander” per l’invito a scriverlo. Ho provato a dire la mia sulle eventuali possibilità odierne, in termini di significato teorico e di attuabilità pratica, per una proposta politica di tipo conservatore. Nel farlo, ovviamente, occorreva partire da una definizione minima. Anzitutto cosa sia stato il conservatorismo in passato, per capire se e cosa possa essere oggigiorno. Su questo, molti interventi hanno spiegato più e meglio di me. Mi limito pertanto a chiarire ulteriormente qualche aspetto del mio ragionamento alla luce del dibattito che ha suscitato.

Per continuare a leggere prosegui qui o iscriviti a Lisander, il substack di Tempi e dell’istituto Bruno Leoni.