L’incremento del risparmio accumulato negli ultimi due anni ha comportato un accumulo di liquidità che rappresenta un significativo bacino di riferimento per interventi di miglioramento delle scelte di allocazione degli investimenti anche in funzione di protezione del potere d’acquisto sul lungo periodo delle famiglie.

L’accumulo di liquidità verificatosi in questi mesi è ancora importante, pur mostrandosi in diminuzione dai livelli raggiunti negli anni scorsi; mentre il contributo negativo dei mercati finanziari ha comportato un calo della ricchezza finanziaria delle famiglie su tutte le componenti eccetto i depositi.

Nel 2021 la raccolta vita è stata trainata dalle polizze di Ramo III (unit linked e index linked) che hanno raggiunto il 55 per cento dei volumi. Nel 2022 hanno invece risentito della crescente volatilità indotta dalle incerte prospettive economiche legate al caro energia e all’inflazione galoppante, e dal proseguimento della guerra russo-ucraina.

Il 2022 vede tutti i canali distributivi in difficoltà, in linea con l’andamento della raccolta. In particolare, il canale dei consulenti finanziari sta vivendo una maggiore flessione del business subordinato dall’andamento dei prodotti mark to market nella fase di incertezza dei mercati.

Crescono le sottoscrizioni delle polizze multiramo (che prevedono che una parte del capitale del cliente venga destinata alla tradizionale gestione separata e quindi rientri a tutti gli effetti nel Ramo I, mentre un’altra parte sarà destinata a fondi interni assicurativi e prodotti unit linked, appartenenti quindi al Ramo III), soprattutto nelle banche e in posta.

Nell’anno in corso si è contratto anche il tasso di innovazione, con pochi prodotti nuovi rispetto ai molteplici del 2021, privilegiando le tipologie unit e multiramo. Una maggiore attenzione viene decisamente data ai temi della sostenibilità (Esg): più del 50 per cento delle nuove polizze contempla infatti tra i sottostanti la presenza di fondi Esg.

Sempre in questi mesi del 2022 i canali distributivi più operosi sono risultati essere le banche per quanto riguarda i prodotti unit linked e le multiramo; le reti agenziali per quanto riguarda le polizze di protezione.