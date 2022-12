Mio caro Malacoda, Il cielo è dei violenti è il titolo di un romanzo della grande Flannery O’Connor che riprende il famoso versetto evangelico in cui Matteo riporta una frase del nostro Grande Nemico: «Il regno dei cieli soffre violenza e i violenti se ne impadroniscono».

Ora, del cielo noi poco sappiamo, diciamo che non è il nostro settore da quando il capostipite Lucifero ne fu cacciato. Ma sul mondo, di cui il diavolo è il principe, siamo più attrezzati ad esprimerci.

Bene, se il cielo è dei violenti io mi sento di dire che il mondo è degli spudorati. E io adoro gli spudorati.

Un grande penalista partenopeo che esercitò a lungo nel foro milanese, diceva ai suoi assistiti: «Negare, negare, negare. Sempre, anche di fronte all’evidenza». Ma lì si trattava di tecnica processuale e – può sembrare paradossale ma è un dato di civiltà giuridica – dell’esercizio di un diritto: l’imputato ha diritto di mentire per difendersi.

Succede la stessa cosa in politica, ma in questo campo la...