L’abisso che separa Pinocchio da Tom Sawyer, due quasi compagni di avventure

Bisogna colmare i propri vuoti, specie quelli lasciati nell’infanzia. Tra i tanti, io ne avevo due belli grossi (e letterari): Le avventure di Pinocchio e quelle di Tom Sawyer. Recentemente sono riuscito a colmare entrambe le lacune. E questa lettura parallela mi ha dato molto da pensare.

In primo luogo, a cosa sia una vita. Carlo Collodi e Mark Twain sono pressocché coetanei (1826-1890 il primo, nato e morto a Firenze; 1835-1910 il secondo, nato nel selvatico Missouri e morto nel ricco Connecticut). Entrambi giornalisti umoristici. Entrambi sotto pseudonimo (all’anagrafe Carlo Lorenzini e Samuel Langhorne Clemens). Tutti e due in guerra (quelle d’Indipendenza l’italiano, fervente patriota; quella di Secessione l’americano, che credeva nella causa dei Nordisti ma combatté coi Confederati solo perché lo facevano i suoi amici; poi si stufò d’entrambi). Soprattutto, entrambi padri di alcuni dei personaggi più iconici a livello mondiale della letteratura per l’infanzia (e non solo).

La Tos...