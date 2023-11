Dunque praticamente è cosa fatta: in Italia la pillola anticoncezionale sarà distribuita gratuitamente presso i consultori e altre strutture sanitarie pubbliche. Tutti d’accordo: l’ha proposto l’Aifa, Agenzia italiana del farmaco, e la Conferenza delle Regioni ha già dato il suo parere positivo. D’altra parte la pillola rientra nella classe dei farmaci non rimborsabili dal 1993, ma è già distribuita gratuitamente per iniziativa delle Regioni, che hanno competenza in materia di organizzazione del servizio sanitario, in Emilia-Romagna, Puglia, Piemonte, Toscana, Lombardia, Marche e Lazio.

Pillola per tutte le età, il silenzio dei vescovi

È in corso una polemica fra i partiti, ma questa non riguarda la sostanza del provvedimento, bensì il fatto che, per contenere i costi a carico delle impoverite casse dello Stato, la gratuità sarà tale solo per le donne sotto ai 26 anni di età. Sono insorte le deputate del Partito Democratico Cecilia D’Elia e Beatrice Lorenzin: «È chiaro che ...