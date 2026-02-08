Non era per le vittime a Crans-Montana: era per il crollo di tutto. La vittoria irreparabile del limite sui suoi brillanti progetti: in questo il suo pianto è sincero. Occorrerebbe che durasse

Immagino che perderò la stima di molti lettori affermando che il pianto televisivo di Jessica Moretti, responsabile della morte di 40 giovani a Crans-Montana durante la festa di capodanno, fosse “sincero”. Lei che è stata vista allontanarsi con la cassa dei soldi durante l’incendio, e che ha dichiarato: «È una tragedia inimmaginabile… Voglio scusarmi… Non avremmo mai potuto immaginare una cosa del genere»… è inescusabile. Ma il suo pianto era sincero. Non era per le vittime (anche se forse intendeva mostrarlo): era per il crollo di tutto, senza preavviso, senza appello. La vittoria inappellabile e irreparabile del limite sui suoi brillanti progetti, brutale e devastante (lei così bella prima e così brutta dopo): in questo il suo pianto è sincero. Occorrerebbe solo che durasse.

Una civiltà è caratterizzata, definita e valutabile principalmente in base al suo rapporto con il limite: è da qui che nasce tutta la sua cultura. L’asticella di questo rapporto si sposta come le culture che essa genera. Nella nostra attuale civiltà, alcune tecniche di gestione si sono evolute, altre resistono da millenni. La prima tecnica consiste nello spostare il limite sempre più in là, sempre più lontano, nell’allargare quello che è in nostro possesso, un possesso infinito delle cose intorno a noi che ci permetta di tenerlo alla larga, quasi di dimenticarlo. Di avere cioè un impero così vasto che il sole non tramonta mai. I Moretti lo stavano costruendo. Come tutti noi. Trascurando l’inimmaginabile.

Insufficienti a noi stessi

La seconda tecnica, più recente, è quella che tenta di gestire il limite: non potendo cancellare la morte, limite estremo, ci si illude di aggirarla col potere tutto nuovo di deciderne le condizioni: la celebrata eutanasia delle gemelle Kessler, così come il celebrato “Down Zero” della Nuova Zelanda (finalmente non nascono più bambini con trisomia 21) ne sono patetici esempi. Una triste rivincita.

La terza tecnica è quella di sublimare il limite nei “colpevoli”: è lo spettacolo più inverecondo a cui assistiamo in questi giorni, purtroppo anche da parte delle istituzioni, che sembrano voler garantire la quiete pubblica suggerendo che se ognuno fa la sua parte i limiti scompaiono.

Ma il limite è un compagno di cammino strutturale: bisogna imparare a vivere in sua compagnia. È qualcosa che ci stimola alla grandezza, quella vera. Jean Duvignaud, sociologo francese, lo descriveva così: «Se la nostra sostanza ci fosse data realmente, e noi l’avessimo a portata di mano, indubbiamente non ci proietteremmo al di là di ciò che ci limita. Ma noi siamo insufficienti a noi stessi». L’arte nasce di qui, dal sentimento di questa insufficienza.

Dura più un bicchiere

Il grande poeta italiano Giorgio Caproni, nella sua poesia All’Osteria ha una intuizione vertiginosa e stupenda: «Guardava il bicchiere. Fisso./ Quasi a ridurlo in schegge./ Sapeva che il bicchiere dura/ più di chi in mano lo regge?». Un bicchiere, oggetto di fragilità assoluta, dura di più dell’uomo che lo tiene in mano, che lo possiede. “Lo sapeva?”, si chiede il poeta. Il protagonista era drammaticamente consapevole oppure, peggio, era lì lì per capirlo e non se n’è accorto? L’incoscienza rende tragicamente inutili le morti. Il pianto di Jessica era sincero di fronte alla tragedia: se n’è accorta?

Secondo la tradizione, durante i trionfi romani uno schiavo sussurrava al generale vittorioso: memento mori semper, e così hanno continuato a fare i cristiani. Se hai in mente sempre che morirai, ti si presentano due strade: il carpe diem o la mendicanza.

* * *

Una versione di questo articolo è pubblicata nel numero di febbraio 2026 di Tempi. Il contenuto è riservato agli abbonati: grazie al tuo abbonamento puoi scegliere se sfogliare la versione digitale del mensile o accedere online ai singoli contenuti del numero.