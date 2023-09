È stato oggettivamente stupido da parte di Luis Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola, afferrare la capitana della squadra femminile Jenni Hermoso come se fosse il trofeo della Coppa del Mondo e darle un bacio a stampo sulle labbra durante la premiazione per la vittoria della Spagna ai Mondiali. Ma forse nessuno poteva immaginare la riedizione dell’inquisizione spagnola scatenatasi contro di lui in questi giorni.

Il bacio di Rubiales a Hermoso e il coro sul pullman

Da giorni in Spagna non si parla d’altro (la Nazionale femminile che ha vinto il Mondiale sembra una non-notizia), i giornali insistono sui dettagli e le conseguenze della sospensione di 90 giorni inflitta a Rubiales dalla Fifa, e la Federcalcio spagnola – dopo avere fatto prima sapere di volere intraprendere un'azione legale nei confronti di Jenni Hermoso che avrebbe mentito sul suo consenso al bacio – si è spaccata sulla posizione da tenere.

Il Daily Mail ha scritto che la Fifa sta pensando di dare...