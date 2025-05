Perché Meloni è considerata «il capo segreto dell’Europa»

Su Ansa si scrive: «"All'improvviso l'Italia sembra essere molto più di una semplice meta turistica baciata dal sole, con pizza e pasta, mare e moda e caos politico. La populista di destra Meloni è già considerata da molti il capo segreto dell'Europa": inizia così il ritratto che il quotidiano tedesco Bild dedica a Giorgia Meloni. Il quotidiano sottolinea sia la capacità di avere buone relazioni con Trump sia la capacità di "prendere posizioni chiare nei confronti di Putin"». Inoltre, il quotidiano delinea la crescita di Meloni in questi anni, che ha imparato anche a prendere le distanze da sue passate dichiarazioni «non sempre chiare sul rapporto con il fascismo del dittatore Benito Mussolini». Inoltre, "a differenza dell'AfD in Germania o dei nazionalisti attorno a Marine Le Pen in Francia, Meloni ha combinato l'ideologia di destra con i valori cristiani».

