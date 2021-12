Con questo articolo Lorenzo Malagola, segretario generale della Fondazione De Gasperi, inizia la sua collaborazione con Tempi.

«È stata una delle poche volte in cui ho visto piangere mio padre», così la signora Maria Romana De Gasperi, figlia dello statista trentino e sua assistente personale durante gli anni di governo, ricorda la reazione del padre appena terminata la telefonata con Amintore Fanfani. In quel momento Alcide De Gasperi capì che chi aveva preso il suo posto alla guida del paese non sarebbe riuscito a coronare il suo sogno, quello di dotare l’Europa di una difesa comune. È così che De Gasperi morì con una “spina nel cuore” il 19 agosto 1954. Le divise erano già state disegnate con colori e mostrine, ma l’assemblea parlamentare e il governo francese, ormai orfani della guida di Robert Schuman, bocciarono l’idea della Comunità europea di difesa.

Sarebbe stato il secondo grande passo di riunificazione dopo la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, un p...