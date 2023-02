Che fortuna non avere e non avere mai avuto nulla a che fare col Partito democratico. Non può capitarti quello che è capitato a Stefano Bonaccini, che avendo formulato l’ipotesi che la sua principale concorrente alla segreteria Elly Schlein avrebbe potuto diventare la vice del partito nel caso di una sua vittoria, si è sentito rispondere di “no” con la motivazione che è finito il tempo del partito patriarcale... Non per differenze sulle politiche da privilegiare, non perché la dialettica dentro al partito deve restare viva, non per una diversa visione delle alleanze da stringere. Ma perché la proposta di Bonaccini incarnerebbe una visione patriarcale del mondo e delle donne. Accusa che da quelle parti è come dare a uno del fascista, o del nazista, o del razzista. Fra compagni di partito!

Nel partito che ha in testa la Schlein, Bonaccini e quindi tutti gli altri maschi iscritti sono militanti di serie B, perché non possono permettersi di dire quello che al loro posto avrebbe potu...