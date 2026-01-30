Prima dei conservatori, sono stati i cattolici a rubarci Pasolini

Mio caro Malacoda, gli anniversari sono sempre occasioni in cui più che la celebrazione del morto si cerca nella sua opera e nelle sue parole la giustificazione di sé. In anni passati non c’era Natale in cui a sinistra non si rivendicasse la nascita del “primo socialista”. Ed era inutile che qualche prete ostinatamente ricordasse che Gesù Cristo era stato il primo cristiano, aggiungendo ironicamente un “semmai il primo (demo)cristiano”. Niente da fare, l’ingordigia acquisitrice di divinità nel proprio pantheon cultural-politico non conosce limiti. A tale trattamento è stato sottoposto, nel cinquantesimo della morte, anche Pier Paolo Pasolini. E chi si ritiene da sempre culturalmente e politicamente suo erede ne ha rivendicato la proprietà esclusiva: giù le mani da PPP! Il culmine dell’accusa di tentato furto con manipolazione si è avuto con il convegno dal titolo “Pasolini conservatore”. Ora, che Pasolini non amasse la televisione, preferisse i poliziotti figli delle famiglie del Sud a...